Британський флот стежив за російським танкером у Ла-Манші: деталі операції

Два патрульні кораблі Королівського флоту - HMS Mersey та HMS Severn - стежили за російським танкером MT General Skobelev під час його проходу через Ла-Манш.

Операцію підтримував морський вертоліт Wildcat з 815-ї ескадрильї ВМС.

HMS Mersey взяв на себе первинне спостереження, коли російська група наближалася до вод Великої Британії, після моніторингу підрозділами НАТО через Біскайську затоку.

HMS Severn приєднався поблизу острова Вайт, координуючи дії з Mersey та вертольотом Wildcat для детального контролю пересування суден.

Поєднання спостереження з поверхні та з повітря дозволило британським військовим збирати дані в реальному часі і відстежувати переміщення групи через один із найжвавіших морських коридорів світу.

HMS Severn контролював вихід російських суден з Ла-Маншу і їх вхід у Північне море, після чого відповідальність була передана Королівському флоту Нідерландів.