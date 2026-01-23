Британський флот два дні стежив за військовими кораблями РФ, - Reuters
Британський Королівський флот відстежував російські судна, які проходили курсом через протоку Ла-Манш, під час скоординованої із союзниками по НАТО дводенної операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Королівський флот Великої Британії залучив до місії два патрульні кораблі та вертоліт Wildcat. Вони перехопили російський військовий корабель "Бойкий" та допоміжне судно Балтійського флоту - нафтовий танкер "Генерал Скобелев".
Російське угруповання прямувало на північ. Британія відстежувала кораблі РФ два дні, перш ніж передати моніторинг за ними іншому союзнику по НАТО. При цьому про операцію стало відомо буквально через день після того, як Лондон підтримав висадку військових Франції на російський танкер "тіньового флоту".
Танкер РФ відстежувався деякий час, перш ніж французькі ВМС захопили підсанкційне судно, поки воно проходило через Гібралтарську протоку. Операцію провели в рамках спроби припинити діяльність суден "тіньового флоту" російського режиму.
Нагадаємо, що внаслідок спеціальної операції військово-морськими силами Франції 22 січня було затримано танкер РФ, який йшов із Росії. Танкер входив до складу так званого "тіньового флоту" та перебував під санкціями.
Російський "тіньовий флот" оцінюють його у щонайменше 900 суден. Це "флот" із застарілих танкеров, які ходять під фальшивими прапорами, мають сумнівних власників, незрозумілу реєстрацію тощо. Танкери перевозять підсанкційну нафту РФ, переважним чином до Китаю та Індії.
США активно затримують російські танкери "тіньового флоту". Так, 22 січня збройні сили США затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до "тіньового флоту" РФ. Загалом відомо вже про сім випадків таких затримань.
Україна атакує танкери "тіньового флоту" дронами. Починаючи з грудня, не менше шести (або навіть восьми) таких суден отримали критичні пошкодження в Чорному та Середземному морях.