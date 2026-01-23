ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Британський флот два дні стежив за військовими кораблями РФ, - Reuters

Британія, П'ятниця 23 січня 2026 13:37
UA EN RU
Британський флот два дні стежив за військовими кораблями РФ, - Reuters Ілюстративне фото: фрегат HMS Daring (D32), ВМС Британії (wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

Британський Королівський флот відстежував російські судна, які проходили курсом через протоку Ла-Манш, під час скоординованої із союзниками по НАТО дводенної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Королівський флот Великої Британії залучив до місії два патрульні кораблі та вертоліт Wildcat. Вони перехопили російський військовий корабель "Бойкий" та допоміжне судно Балтійського флоту - нафтовий танкер "Генерал Скобелев".

Російське угруповання прямувало на північ. Британія відстежувала кораблі РФ два дні, перш ніж передати моніторинг за ними іншому союзнику по НАТО. При цьому про операцію стало відомо буквально через день після того, як Лондон підтримав висадку військових Франції на російський танкер "тіньового флоту".

Танкер РФ відстежувався деякий час, перш ніж французькі ВМС захопили підсанкційне судно, поки воно проходило через Гібралтарську протоку. Операцію провели в рамках спроби припинити діяльність суден "тіньового флоту" російського режиму.

Нагадаємо, що внаслідок спеціальної операції військово-морськими силами Франції 22 січня було затримано танкер РФ, який йшов із Росії. Танкер входив до складу так званого "тіньового флоту" та перебував під санкціями.

Російський "тіньовий флот" оцінюють його у щонайменше 900 суден. Це "флот" із застарілих танкеров, які ходять під фальшивими прапорами, мають сумнівних власників, незрозумілу реєстрацію тощо. Танкери перевозять підсанкційну нафту РФ, переважним чином до Китаю та Індії.

США активно затримують російські танкери "тіньового флоту". Так, 22 січня збройні сили США затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до "тіньового флоту" РФ. Загалом відомо вже про сім випадків таких затримань.

Україна атакує танкери "тіньового флоту" дронами. Починаючи з грудня, не менше шести (або навіть восьми) таких суден отримали критичні пошкодження в Чорному та Середземному морях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Російська Федерація Ла-Манш НАТО
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів