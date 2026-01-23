Британський флот два дні стежив за військовими кораблями РФ, - Reuters

Британський Королівський флот відстежував російські судна, які проходили курсом через протоку Ла-Манш, під час скоординованої із союзниками по НАТО дводенної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Королівський флот Великої Британії залучив до місії два патрульні кораблі та вертоліт Wildcat. Вони перехопили російський військовий корабель "Бойкий" та допоміжне судно Балтійського флоту - нафтовий танкер "Генерал Скобелев". Російське угруповання прямувало на північ. Британія відстежувала кораблі РФ два дні, перш ніж передати моніторинг за ними іншому союзнику по НАТО. При цьому про операцію стало відомо буквально через день після того, як Лондон підтримав висадку військових Франції на російський танкер "тіньового флоту". Танкер РФ відстежувався деякий час, перш ніж французькі ВМС захопили підсанкційне судно, поки воно проходило через Гібралтарську протоку. Операцію провели в рамках спроби припинити діяльність суден "тіньового флоту" російського режиму.