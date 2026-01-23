Британський флот два дні стежив за військовими кораблями РФ, - Reuters

Нагадаємо, що внаслідок спеціальної операції військово-морськими силами Франції 22 січня було затримано танкер РФ, який йшов із Росії. Танкер входив до складу так званого "тіньового флоту" та перебував під санкціями.

Російський "тіньовий флот" оцінюють його у щонайменше 900 суден. Це "флот" із застарілих танкеров, які ходять під фальшивими прапорами, мають сумнівних власників, незрозумілу реєстрацію тощо. Танкери перевозять підсанкційну нафту РФ, переважним чином до Китаю та Індії.

США активно затримують російські танкери "тіньового флоту". Так, 22 січня збройні сили США затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до "тіньового флоту" РФ. Загалом відомо вже про сім випадків таких затримань.

Україна атакує танкери "тіньового флоту" дронами. Починаючи з грудня, не менше шести (або навіть восьми) таких суден отримали критичні пошкодження в Чорному та Середземному морях.