Британский флот два дня следил за военными кораблями РФ, - Reuters

Напомним, что в результате специальной операции военно-морскими силами Франции 22 января был задержан танкер РФ, который шел из России. Танкер входил в состав так называемого "теневого флота" и находился под санкциями.

Российский "теневой флот" оценивают его в не менее 900 судов. Это "флот" из устаревших танкеров, которые ходят под фальшивыми флагами, имеют сомнительных владельцев, непонятную регистрацию и тому подобное. Танкеры перевозят подсанкционную нефть РФ, преимущественно в Китай и Индию.

США активно задерживают российские танкеры "теневого флота". Так, 22 января вооруженные силы США задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в "теневой флот" РФ. В целом известно уже о семи случаях таких задержаний.

Украина атакует танкеры "теневого флота" дронами. Начиная с декабря, не менее шести (или даже восьми) таких судов получили критические повреждения в Черном и Средиземном морях.