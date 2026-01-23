Британский флот два дня следил за военными кораблями РФ, - Reuters

Британский Королевский флот отслеживал российские суда, которые проходили курсом через пролив Ла-Манш, во время скоординированной с союзниками по НАТО двухдневной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Танкер РФ отслеживался некоторое время, прежде чем французские ВМС захватили подсанкционное судно, пока оно проходило через Гибралтарский пролив. Операцию провели в рамках попытки пресечь деятельность судов "теневого флота" российского режима.

Российская группировка направлялась на север. Великобритания отслеживала корабли РФ два дня, прежде чем передать мониторинг за ними другому союзнику по НАТО. При этом об операции стало известно буквально через день после того, как Лондон поддержал высадку военных Франции на российский танкер "теневого флота".

Королевский флот Великобритании привлек к миссии два патрульных корабля и вертолет Wildcat. Они перехватили российский военный корабль "Бойкий" и вспомогательное судно Балтийского флота - нефтяной танкер "Генерал Скобелев".

Напомним, что в результате специальной операции военно-морскими силами Франции 22 января был задержан танкер РФ, который шел из России. Танкер входил в состав так называемого "теневого флота" и находился под санкциями.

Российский "теневой флот" оценивают его в не менее 900 судов. Это "флот" из устаревших танкеров, которые ходят под фальшивыми флагами, имеют сомнительных владельцев, непонятную регистрацию и тому подобное. Танкеры перевозят подсанкционную нефть РФ, преимущественно в Китай и Индию.

США активно задерживают российские танкеры "теневого флота". Так, 22 января вооруженные силы США задержали в Карибском море нефтяной танкер Sagitta, который находится под санкциями и входит в "теневой флот" РФ. В целом известно уже о семи случаях таких задержаний.

Украина атакует танкеры "теневого флота" дронами. Начиная с декабря, не менее шести (или даже восьми) таких судов получили критические повреждения в Черном и Средиземном морях.