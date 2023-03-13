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Британські військові продемонстрували можливості танків Challenger 2, які передадуть Україні (відео)

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Понеділок 13 березня 2023 02:19
Британські військові продемонстрували можливості танків Challenger 2, які передадуть Україні (відео) Фото: Британські військові продемонстрували можливості танків Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Британські військові показали роботу танків Challenger 2, які невдовзі мають передати українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що ескадрон важких броньованих машин надійде у рамках пакету значного бойового посилення, аби допомогти Україні протистояти вторгненню РФ і повернути свою територію.

"Ось хвилинка Challenger 2, який робить те, що в нього виходить найкраще", - вказали у міністерстві.

Нагадаємо, 14 січня прем'єр Британії Ріші Сунак у розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні Challenger 2.

Пізніше в Лондоні заявили, що постачання танків очікується до літа. Що відомо про Challenger 2 - читайте у матеріалі.

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