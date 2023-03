Британські військові продемонстрували можливості танків Challenger 2, які передадуть Україні (відео)

Зазначається, що ескадрон важких броньованих машин надійде у рамках пакету значного бойового посилення, аби допомогти Україні протистояти вторгненню РФ і повернути свою територію.

"Ось хвилинка Challenger 2, який робить те, що в нього виходить найкраще", - вказали у міністерстві.

