Британські військові продемонстрували можливості танків Challenger 2, які передадуть Україні (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великої Британії.

As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine. Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best. #StandWithUkraine pic.twitter.com/tItqHBtQZJ

"Ось хвилинка Challenger 2, який робить те, що в нього виходить найкраще", - вказали у міністерстві.

Зазначається, що ескадрон важких броньованих машин надійде у рамках пакету значного бойового посилення, аби допомогти Україні протистояти вторгненню РФ і повернути свою територію.

Нагадаємо, 14 січня прем'єр Британії Ріші Сунак у розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні Challenger 2.

Пізніше в Лондоні заявили, що постачання танків очікується до літа. Що відомо про Challenger 2 - читайте у матеріалі.

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