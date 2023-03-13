Британські військові продемонстрували можливості танків Challenger 2, які передадуть Україні (відео)
Британські військові показали роботу танків Challenger 2, які невдовзі мають передати українській армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що ескадрон важких броньованих машин надійде у рамках пакету значного бойового посилення, аби допомогти Україні протистояти вторгненню РФ і повернути свою територію.
"Ось хвилинка Challenger 2, який робить те, що в нього виходить найкраще", - вказали у міністерстві.
As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 12, 2023
Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/tItqHBtQZJ
Нагадаємо, 14 січня прем'єр Британії Ріші Сунак у розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні Challenger 2.
Пізніше в Лондоні заявили, що постачання танків очікується до літа. Що відомо про Challenger 2 - читайте у матеріалі.
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