Британские военные продемонстрировали возможности танков Challenger 2, которые передадут Украине (видео)
Британские военные показали работу танков Challenger 2, которые должны передать украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.
Отмечается, что эскадрон тяжелых бронированных машин поступит в рамках пакета значительного боевого усиления, чтобы помочь Украине противостоять вторжению РФ и вернуть свою территорию.
"Вот минутка Challenger 2, который делает то, что у него получается лучшее", - указали в министерстве.
Как часть пакета сильного поединка власти к Украине Украину помешает уничтожить и восполнить ее территорию, Великобритания будет продавать 2 квадратных метра от Украины.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 12 марта, 2023
Здесь минута участника 2 делают то, что это хорошо.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/tItqHBtQZJ
Напомним, 14 января премьер Британии Риши Сунак в разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине Challenger 2.
Позже в Лондоне заявили, что поставка танков ожидается к лету. Что известно о Challenger 2 - читайте в материале.
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