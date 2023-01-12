Британські танки для України не змінять позицію Шольца, вона залежить від Байдена, - Politico

Прагнення Великої Британії постачати танки Україні є "головним болем" для канцлера Німеччини Олафа Шольца. Однак його позиція сильно залежить від американського президента Джо Байдена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами прес-секретаря Шольца, плани Лондона щодо постачання Україні танків Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини, який досі не наважився передати танки Leopard Києву.
Два німецькі джерела зазначили, що позиція канцлера ФРН сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким Шольц тісно координував свої дії, коли приймав рішення про передачу Україні німецьких БМП Marder.
Раніше німецький канцлер наголосив на важливості обговорення озброєнь з президентом США, заявивши, що відправка танків Україні має обговорюватися "разом з друзями та союзниками, і особливо з трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки".
Тим не менш, видання зазначає, що постачання британської техніки посилить тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок.
Також Politico пояснює, що пропозиція президента Польщі Анджея Дуди поставити Leopard Києву в рамках міжнародної коаліції може зіткнутися з проблемою.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Британія розглядає можливість поставити Україні британські танки Challenger 2. Пізніше стало відомо, що британський прем'єр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами найближчими тижнями, щоб просунутися у питанні постачання важкої техніки Києву.
Також ми писали, що Франція та Польща намагалися переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.
Представник німецького уряду, у свою чергу, заявив, що зараз у Берліна немає планів щодо відправлення танків Leopard 2 до України.
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