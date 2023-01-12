Британські танки для України не змінять позицію Шольца, вона залежить від Байдена, - Politico

За словами прес-секретаря Шольца, плани Лондона щодо постачання Україні танків Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини, який досі не наважився передати танки Leopard Києву.

Два німецькі джерела зазначили, що позиція канцлера ФРН сильно залежить від президента США Джо Байдена, з яким Шольц тісно координував свої дії, коли приймав рішення про передачу Україні німецьких БМП Marder.

Раніше німецький канцлер наголосив на важливості обговорення озброєнь з президентом США, заявивши, що відправка танків Україні має обговорюватися "разом з друзями та союзниками, і особливо з трансатлантичним партнером, зі Сполученими Штатами Америки".

Тим не менш, видання зазначає, що постачання британської техніки посилить тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок.

Також Politico пояснює, що пропозиція президента Польщі Анджея Дуди поставити Leopard Києву в рамках міжнародної коаліції може зіткнутися з проблемою.