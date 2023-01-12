Британские танки для Украины не изменят позицию Шольца, она зависит от Байдена, - Politico

По словам пресс-секретаря Шольца, планы Лондона по поставкам Украине танков Challenger 2 не изменят позицию правительства Германии, которое до сих пор не решилось передать танки Leopard Киеву.

Два немецких источника отметили, что позиция канцлера ФРГ сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым Шольц тесно координировал свои действия, когда принимал решение о передаче Украине немецких БМП Marder.

Ранее немецкий канцлер подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США, заявив, что отправка танков Украине должна обсуждаться "вместе с друзьями и союзниками, и особенно с трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

Тем не менее, издание отмечает, что поставки британской техники, усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая пойдет на этот шаг.

Также Politico объясняет, что предложение президента Польши Анджея Дуды поставить Leopard Киеву в рамках международной коалиции, может столкнуться с проблемой.