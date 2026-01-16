Британські морпіхи готуються до війни з Росією у крижаних горах Норвегії, - Рolitico

У таборі "Вікінг" на півночі Норвегії британські морські піхотинці проходять екстремальні арктичні тренування. Це підготовка до можливого конфлікту з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico .

За даними видання, в Арктиці британська Королівська морська піхота відпрацьовує навички виживання та бойових дій у екстремальних умовах.

Військові розбивають табори на морозі нижче - 20 градусів, стрибають у крижану воду та виконують фізичні випробування.

Табір "Вікінг" у Скьольді, відкритий у 2023 році, нині розрахований на 1500 військових, а вже наступного року планується збільшення до 2000.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер зазначила, що Британія подвоює присутність своїх морських піхотинців у Норвегії протягом трьох років.

Навчання відображають сценарії колективної оборони НАТО за статтею 5, готуючи війська до можливого конфлікту, який може швидко перерости з низької напруженості до епіцентру загрози через ядерний потенціал Росії та розміщення підводних човнів.

Крім того, військові навчання демонструють солідарність європейських союзників, адже арктична безпека впливає на трансатлантичну стабільність.

Тренування поєднуються з політичним сигналом США та Трампу, що Європа зберігає контроль та готовність реагувати на загрози у регіоні.

Місія "Арктичний вартовий" в Арктиці

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс Купер та глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде публічно схвалили ідеї місії НАТО "Арктичний вартовий".

Вона має посилити військову співпрацю союзників і протидіяти зростаючим російським загрозам в Арктиці, одночасно демонструючи США, зокрема Дональду Трампу, серйозність європейської присутності в регіоні.

Наразі параметри місії залишаються невизначеними. Йдеться зокрема про чисельність контингенту, формат участі союзників та те, чи передбачатиме місія наземне, морське або повітряне розгортання сил.

За попередніми оцінками, ініціатива може включати розширення військових навчань у Гренландії, подібних до тих, що вже проводяться в північній Норвегії.

Окрему увагу можуть приділити контролю судноплавних маршрутів у регіоні.

Причиною такого кроку є зростання активності так званого тіньового флоту, який перевозить санкціоновану російську нафту, а також ймовірні випадки саботажу підводних кабелів зв’язку в Північній Європі.