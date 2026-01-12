Британія готує масштабне розгортання своїх військ, - The Independent
Прем'єр-міністр Британії Сер Кір Стармер розглядає можливість розгортання королівських військ у Гренландії на тлі загострення риторики Дональда Трампа, який заявляв про намір контролювати територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.
Можливе розгортання військ
Йдеться про розгортання британських солдатів, кораблів і літаків для можливої місії НАТО в регіоні.
Інше джерело повідомляє, що військове керівництво розробляє плани на випадок необхідності зміцнення безпеки Крайньої Півночі, водночас міністр транспорту Гайді Александер наголосила, що переговори про безпеку Арктики є частиною звичайної роботи НАТО і не відображають реальної загрози з боку США.
Риторика Трампа і реакція союзників
Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання контролювати Гренландію і не відкидав можливості силового варіанту.
Лорд Пітер Мандельсон зазначив, що військових дій проти союзника не буде, а всі обговорення стосуються зміцнення спільної протидії Росії та Китаю.
Лідер Консервативної партії Кемі Баденох висловила побоювання за стабільність альянсу, вважаючи, що Гренландія - питання другорядне порівняно із загальною безпекою НАТО.
Навчання і військові можливості
Велика Британія бере активну участь у великих арктичних навчаннях "Вікінг" і "Холодне реагування" разом із союзниками, демонструючи єдність НАТО.
Водночас колишні командувачі попереджають про перевантаження збройних сил, обмежену кількість гаубиць, ударних підводних човнів і підготовлених пілотів F35, що може знизити ефективність стримінгу загроз у регіоні.
Британська влада продовжує координувати дії з союзниками по НАТО для зміцнення безпеки Арктики, водночас оцінюючи реальні можливості своїх збройних сил і з огляду на стратегічний вплив США, Росії та Китаю в регіоні.
Нагадуємо, що Франція спільно з союзниками розробляє план дій на випадок, якщо Сполучені Штати спробують реалізувати загрозу захоплення Гренландії.
Зазначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє проєкт угоди щодо Гренландії, який у перспективі може бути запропонований керівництву острова, розглядаючи можливість укладення Договору про вільну асоціацію, спрямованого на підвищення рівня життя місцевого населення.