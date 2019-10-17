Британська опозиція розкритикувала нову угоду щодо Brexit

Фото: парламент Британії (facebook.com/ukparliament)

У Лейбористській партії запропонували провести повторний референдум щодо Brexit

Лідер Лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін виступив проти нової угоди щодо Brexit, схваленої прем'єром Борисом Джонсоном і керівництвом Євросоюзу. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Корбіна, нова угода - "страшніша", за ту, яку підписала попередній прем'єр-міністр Тереза Мей.

Він зазначив, що угода ставить під загрозу продовольчу безпеку Британії, призведе до порушення прав працівників та екологічних стандартів і стане ударом по британській системі охорони здоров'я.

"Ця продажна угода не об'єднає нашу країну, її потрібно відхилити", - заявив Корбін.

Він додав, що єдиним виходом є повторний референдум щодо Brexit.

Зазначимо, Лейбористська партія - одна з двох провідних політичних партій Британії. Вона має 257 місць в парламенті.

Нагадаємо, Шотландська національна партія не буде голосувати за угоду щодо виходу Британії зі складу Європейського союзу. За словами лідера партії Миколи Стерджен, укладена напередодні угода ускладнює вихід Британії з ЄС.

Також представники Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії заявили, що не підтримають угоду щодо Brexit під час голосування в парламенті.

Також РБК-Україна повідомляло, що Британія узгодила з ЄС нову угоду щодо Brexit. Далі угоду повинні прийняти в британському парламенті 19 жовтня. Для цього необхідно, щоб угоду підтримали 320 з 650 депутатів.