Британская оппозиция просит провести выборы 11 декабря

Иллюстративное фото (flickr.com UK Parliament)

Ранее выборы планировались на 12 декабря

Правительство Великобритании планирует принять поправку, предложенную оппозиционными партиями, о проведении досрочных выборов 11 декабря. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что оппозиционные силы опасаются, что в случае утверждения досрочных выборов на 12 декабря, Борис Джонсон получит возможность одобрения сделки по выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) до роспуска парламента. Парламент должен быть распущен как минимум за 25 рабочих дней до даты выборов, чтобы обеспечить достаточную подготовку.

Напомним, изначально Джонсон предлагал провести досрочные выборы 12 декабря. В понедельник, 28 октября, парламент отклонил предложение правительства о выборах 12 декабря.

Во вторник, 29 октября, Джонсон планирует повторно внести короткий законопроект о проведении выборов, которому для одобрения нужно большинство, а не поддержка двух третей парламента.

Также РБК-Украина сообщало, что Джонсон согласился на отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года. По его словам, это является нежелательным продлением, но он опасается, что нынешний парламент не ратифицирует соглашение о Brexit до тех пор, пока у есть возможность дальнейшей отсрочки.