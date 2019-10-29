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Британська опозиція просить провести вибори 11 грудня

Новини » В світі    29.10.2019 - 12:21
Британська опозиція просить провести вибори 11 грудня
Ілюстративне фото (flickr.com UK Parliament)

Раніше вибори планувалися на 12 грудня

Уряд Великобританії планує прийняти поправку, запропоновану опозиційними партіями, про проведення дострокових виборів 11 грудня. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що опозиційні сили побоюються, що в разі затвердження дострокових виборів на 12 грудня, Борис Джонсон отримає можливість схвалення угоди за вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit) до розпуску парламенту. Парламент повинен бути розпущений як мінімум за 25 робочих днів до дати виборів, щоб забезпечити достатню підготовку.

Нагадаємо, спочатку Джонсон пропонував провести дострокові вибори 12 грудня. У понеділок, 28 жовтня, парламент відхилив пропозицію уряду про вибори 12 грудня.

У вівторок, 29 жовтня, Джонсон планує повторно внести короткий законопроект про проведення виборів, якому для схвалення потрібна більшість, а не підтримка двох третин парламенту.

Також РБК-Україна повідомляло, що Джонсон погодився на відстрочку по Brexit до 31 січня 2020 року. За його словами, це є небажаним продовженням, але він побоюється, що нинішній парламент не ратифікує угоду про Brexit до тих пір, поки є можливість подальшої відстрочки.

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