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Британська розвідка пояснила обмін потужними дальніми ударами між Україною та Росією

Фото: Україна та Росія обмінялися дальніми ударами у глибині території (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні чотири дні і Росія, і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних ударів глибоко в тилу. Надходили повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах, авіабазах та командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та Підмосков'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Чорноморський флот Росії швидше за все знову зазнав серйозної атаки. Однак вибухи на авіабазі Чкаловський під Москвою, ймовірно, становитимуть найбільше стратегічне занепокоєння для російського керівництва. Це чутливе місце, оскільки тут розміщуються спеціальні військові літаки та VIP-транспорт для російських лідерів.

За даними британської розвідки, повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення COOT (Іл-20) є особливо актуальними: точний варіант не зрозумілий, але ці цінні літаки виконують місії, які включають збір електронної розвідувальної інформації.

Водночас, за останній тиждень Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по об'єктах на території України.

"Така незвичайна інтенсивність, ймовірно, частково є реакцією на інциденти в Росії та Криму. Оскільки ситуація на фронті відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника", - зазначають у Міноборони Британії.

Удар по енергетиці України

Нагадаємо, 21 вересня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Було випущено 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Силам ППО вдалося збити більшість ракет.

Вперше за шість було пошкоджено енергооб'єкти у західному та центральному регіонах України. Проте, як заявили в "Укренерго", висновки про початок нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури поки що робити зарано.

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