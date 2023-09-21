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В "Укренерго" повідомили про наслідки першої за півроку атаки на енергосистему

Україна, Четвер 21 вересня 2023 10:50
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В "Укренерго" повідомили про наслідки першої за півроку атаки на енергосистему Фото: удар по енергосистемі 21 вересня став першим за півроку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Наслідком першої за шість місяців ворожої атаки є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах України. Висновки про початок нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури поки робити зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях", - йдеться в повідомленні.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго, додали в прес-службі.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги, повідомили в "Укренерго".

У прес-службі зазначають, що "зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури".

Удар по Україні

Сьогодні вранці, 21 вересня, російські війська влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький, Дрогобич.

Росія випустила в Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Було збито 36 крилатих ракет.

Раніше глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. За його словами, енергетики розглядають усі варіанти, у тому числі й найгірший сценарій - повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми.

При цьому він зазначив, що відключення електропостачання - це не факт, а ризик, до якого всі в Україні мають бути готові, якщо Росія знову вдасться до енергетичного терору.

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