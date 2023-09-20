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Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер під Москвою, - ГУР

Росія, Середа 20 вересня 2023 11:47
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Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер під Москвою, - ГУР Фото: два літаки та вертоліт підірвали на аеродромі під Москвою диверсанти (ілюстрація/t me dragon_dances)
Автор: Наталія Гурковська

Невідомі диверсанти влаштували підрив на аеродромі "Чкаловський" (Московська область РФ), суттєво пошкодивши два літаки та один гелікоптер. Подія відбулась 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах - на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", - йдеться в повідомленні.

Диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер під Москвою, - ГУР

Як пише ГУР, диверсанти заклали вибухівку та підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

"Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження", - зазначають в розвідці.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили 20 вересня про падіння бомбардувальника Су-34 під Воронежем.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість диверсій у Росії різко зросла у травні. Усього з початку року сталося понад 50 спроб диверсій, причому майже 25% із них відбулися лише за 13 днів останнього весняного місяця.

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