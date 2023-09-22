Британская разведка пояснила обмен мощными дальними ударами между Украиной и Россией

Как отмечается в сводке, Черноморский флот России скорее всего снова подвергся серьезной атаке. Однако взрывы на авиабазе Чкаловский под Москвой, вероятно, будут представлять наибольшую стратегическую озабоченность для российского руководства. Это чувствительное место, поскольку здесь размещаются специальные военные самолеты, а также VIP-транспорт для российских лидеров.

По данным британской разведки, сообщения о повреждении самолета специального назначения COOT (Ил-20) особенно актуальны: точный вариант неясен, но эти ценные самолеты выполняют миссии, которые включают сбор электронной разведывательной информации.

Вместе с тем, за последнюю неделю Россия неоднократно наносила дальние удары по объектам на территории Украины.

"Такая необычная интенсивность, вероятно, частично является реакцией на инциденты в России и Крыму. Поскольку ситуация на фронте относительно статична, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары в стратегическую глубину своего противника", - отмечают в Минобороны Британии.

Удар по энергетике Украины

Напомним, 21 сентября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Было выпущено 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Силам ПВО удалось сбить большинство ракет.

Впервые за шесть были повреждены энергообъекты в западном и центральном регионах Украины. Однако, как заявили в "Укрэнерго", выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры пока делать рано.