Британська розвідка показала наслідки останніх ударів по Севастополю
Російське командування було змушене відвести дорогі кораблі із Севастополя. Україна продовжує ліквідувати кораблі, що залишилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter\.
Як зазначається у зведенні, 24 березня ВПС України завдали низки ударів по всьому Криму. Однією з цілей був центр зв'язку Чорноморського флоту, що у Севастополі. Аналіз зображень показав, що одна будівля була структурно пошкоджена, включаючи часткове обвалення даху, а ще дві будівлі постраждали від вибуху.
Внаслідок ударів також було пошкоджено десантний та розвідувальний кораблі, йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, через такі удари дорожчі російські судна, які зазвичай використовували б портову інфраструктуру Севастополя, були змушені перебратися на альтернативні портові об'єкти далі на схід.
"Незважаючи на спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності Чорноморського флоту діяти у регіоні", - зазначають у Міноборони Британії.
Втрата кораблів та адміралів
Раніше британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі були змінені командуючий Чорноморським флотом та головком ВМФ РФ
Наразі військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.
За даними британської розвідки, методи маскування російських військових кораблів у Чорному морі навряд принесуть результати та знизять втрати флоту.