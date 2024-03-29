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Британська розвідка показала наслідки останніх ударів по Севастополю

Україна, П'ятниця 29 березня 2024 14:59
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Британська розвідка показала наслідки останніх ударів по Севастополю Фото: Україна добиває дешеві кораблі у Севастополі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російське командування було змушене відвести дорогі кораблі із Севастополя. Україна продовжує ліквідувати кораблі, що залишилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter\.

Як зазначається у зведенні, 24 березня ВПС України завдали низки ударів по всьому Криму. Однією з цілей був центр зв'язку Чорноморського флоту, що у Севастополі. Аналіз зображень показав, що одна будівля була структурно пошкоджена, включаючи часткове обвалення даху, а ще дві будівлі постраждали від вибуху. Британська розвідка показала наслідки останніх ударів по Севастополю

Внаслідок ударів також було пошкоджено десантний та розвідувальний кораблі, йдеться у повідомленні.

Британська розвідка показала наслідки останніх ударів по Севастополю

За даними британської розвідки, через такі удари дорожчі російські судна, які зазвичай використовували б портову інфраструктуру Севастополя, були змушені перебратися на альтернативні портові об'єкти далі на схід.

"Незважаючи на спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності Чорноморського флоту діяти у регіоні", - зазначають у Міноборони Британії.

Втрата кораблів та адміралів

Раніше британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі були змінені командуючий Чорноморським флотом та головком ВМФ РФ

Наразі військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.

За даними британської розвідки, методи маскування російських військових кораблів у Чорному морі навряд принесуть результати та знизять втрати флоту.

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