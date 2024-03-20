Росія марно намагається замаскувати свої кораблі в Чорному морі, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховування їх оперативних намірів. Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну.

За даними британської розвідки, російські сили, швидше за все, докладають зусиль для вдосконалення методів маскування для пом'якшення важких втрат, завданих за останні два роки як Чорноморським флотом, так і Повітряно-космічними силами.

На російських авіабазах маскування включає імітацію макетів літаків і шин на крилах літаків. За даними, на дев'яти російських авіабазах також намальовані силуети планерів. Кораблі Чорноморського флоту мають чорне забарвлення на носі та кормі, що, ймовірно, робить їх військові кораблі меншою і менш привабливою метою. На сторонах причалів також намальовані силуети суден, ймовірно, щоб спантеличити українських операторів безпілотних літальних апаратів, йдеться в повідомленні.

"Незважаючи на ці спроби приховування, російські літаки, як і раніше, вразливі в повітрі, а російські кораблі, як і раніше, вразливі під час операцій у Чорному морі. Навряд чи застосування методів маскування призведе до суттєвого зниження втрат", - відзначають у Міноборони Британії.

Знищення флоту

Раніше британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов був усунений з посади та замінений командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

У лютому через втрати був відправлений у відставку командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов.

Наразі військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.