В Британии призвали привлечь Путина к ответственности за аннексию территорий Украины

Британия не признает попыток президента России Владимира Путина по силовому захвату территорий Украины и требует привлечь его к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Британии в Twitter .

"Мы никогда не признаем попыток силового захвата территории. Мы привлечем Путина к ответственности за его жестокость", - отмечают в Британии.

МИД отмечает, что незаконная аннексия Россией украинских территории и ее продолжающиеся нападения на гражданское население являются вопиющим нарушением международного права.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отмечала, что Лондон никогда не признает попытку аннексии оккупированных территорий.

Трасс также заявила, что мирное соглашение между Украиной и Россией не должно включать земельные компромиссы.

Напомним, Путин подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав РФ.

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