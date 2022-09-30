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Британія не визнає анексію Росією окупованих територій України, - Трасс

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Лондон, П'ятниця 30 вересня 2022 14:07
Британія не визнає анексію Росією окупованих територій України, - Трасс фото: прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія ніколи не погодиться з російською анексією окупованих Луганської, Донецької та частково окупованих Запорізької та Херсонської областей. Лондон не визнаватиме анексію.

Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вона звинуватила російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він діє порушуючи міжнародне право з явною зневагою до життя українського народу, який він стверджує, що представляє.

Трас також заявила, що не можна дозволити Путіну змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум голові РФ Володимиру Путіну про визнання "референдумів" та подальших переговорів. За словами українського лідера, у разі визнання "референдумів", йому з Путіним більше нема про що говорити.

Як відомо, більшість країн не визнає так звані "референдуми" на окупованих територіях України.

ЄС та США у свою чергу готують черговий пакет санкцій проти Росії за спробу анексії українських територій.

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