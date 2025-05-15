У Британії закликали посилювати НАТО після неявки Путіна на зустріч з Зеленським

Переговори України та Росії у Туреччині

Російський лідер Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною у Стамбулі, починаючи з 15 травня. Його пропозиція надійшла на тлі міжнародного тиску з вимогою припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч у Туреччині 15 травня, але заявив, що говоритиме тільки з Путіним, а не з його посланцями.

Зеленський також наголошував, 15 травня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, а тоді чекатиме на Путіна. Він заявив, що готовий полетіти до Стамбула, якщо Путін з'явиться там.

Москва довго не озвучувала склад делегації, однак ввечері 14 травня стало відомо, що Путін особисто не поїде до Туреччини. Замість нього на переговори направлено групу чиновників, яку очолює Володимир Мединський - один із учасників попередніх перемовин з Україною у 2022 році.

За інформацією джерел РБК-Україна, після розмови з Ердоганом Зеленський ухвалить рішення щодо подальших кроків. Водночас джерела WSJ повідомляють, що українська сторона може обговорити з делегацією РФ припинення вогню.

Більше про те, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині 15 травня - у матеріалі РБК-Україна.

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