В Британии призвали усиливать НАТО после неявки Путина на встречу с Зеленским

Переговоры Украины и России в Турции

Российский лидер Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, начиная с 15 мая. Его предложение поступило на фоне международного давления с требованием прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу в Турции 15 мая, но заявил, что будет говорить только с Путиным, а не с его посланниками.

Зеленский также отмечал, 15 мая встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, а тогда будет ждать Путина. Он заявил, что готов полететь в Стамбул, если Путин появится там.

Москва долго не озвучивала состав делегации, однако вечером 14 мая стало известно, что Путин лично не поедет в Турцию. Вместо него на переговоры направлена группа чиновников, которую возглавляет Владимир Мединский - один из участников предыдущих переговоров с Украиной в 2022 году.

По информации источников РБК-Украина, после разговора с Эрдоганом Зеленский примет решение о дальнейших шагах. В то же время источники WSJ сообщают, что украинская сторона может обсудить с делегацией РФ прекращение огня.

Больше о том, что известно о переговорах Украины и РФ в Турции 15 мая - в материале РБК-Украина.

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