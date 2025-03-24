У Британії вважають, що "коаліція охочих" потребуватиме підтримки США

Британія та Франція потребуватимуть підтримки США для розгортання військ в Україні в рамках "коаліції охочих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, яку наводить The Times .

Виступаючи на засіданні парламенту Гілі зазначив, що робота Британії над створенням "коаліції охочих" є важливою та масштабною. Однак глава Міноборони визнав, що Велика Британія та Франція все ж потребуватимуть допомоги від США для її реалізації в Україні.

"Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що заходи безпеки або гарантії для України в контексті мирної угоди потребуватимуть підтримки США. Я висловив тверду позицію з цього приводу у своїх розмовах із Гегсетом (міністром оборони США - ред.), - зазначив Гілі.

Він також додав, що Велика Британія рішуче налаштована й буде вести далі ініціативу щодо "коаліції охочих".

"Ніхто не має сумніватися, що робота, яку Великобританія разом із Францією очолює для формування коаліції націй, готових втрутитися та допомогти забезпечити тривалий мир у будь-якій погодженій угоді щодо України, є критично важливою та масштабною", - підкреслив міністр оборони Британії.

"Коаліція охочих"

Нагадаємо, на початку березня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Лондон згоден направити в Україну миротворчий контингент за підтримки авіації. Уряд готує план заходів для гарантування безпеки країні в рамках мирної угоди з Росією.

Крім того, Британія ініціює надання "Коаліції охочих" літаків для збиття російських ракет над територією України.

Також нагадаємо, Франція була однією з перших європейських країн, яка заявила про можливу участь її солдатів у миротворчій місії в Україні. Це була ініціатива президента країни Емануеля Макрона. Однак не всі у Франції поділяють його думку.