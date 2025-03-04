Мелоні відповіла, чи відправить Італія миротворців до України

Італія не буде відправляти своїх миротворців до України. Адже це дуже складна в реалізації річ, яка може виявитись не ефективною.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю телеканалу Rai 1 Secolo.

"Щодо пропозиції про відправку європейських солдатів, висунутої Францією і Великою Британією… На мою думку, це дуже складна в реалізації річ, я не впевнена в ефективності, це причина, чому, як ви знаєте, ми заявили, що не будемо відправляти італійських солдатів в Україну", - заявила Мелоні.

За її словами, відповідні дискусії з’явилися через те, що європейці намагаються зробити "щось корисне", намагаючись знайти рішення.

Мелоні також прокоментувала суперечку між президентами України та США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, а також американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Овальному кабінеті. Вона вважає, що "це не ті дебати, які зазвичай проводяться перед камерами".

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про два варіанти гарантій безпеки для України. Перший - це членство в НАТО, а другий - сильна українська армія і європейський контингент в Україні.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з останніми даними, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.

При цьому, за даними журналістів, європейських військових не хочуть розміщувати безпосередньо на лінії фронту. Замість цього їх, імовірно, відправлять у кілька міст на сході та півдні країни.

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