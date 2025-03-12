У Фінляндії виступили проти відправлення своїх "миротворців" до України

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що уряд його країни виступив проти відправлення в Україну військ для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Про це він заявив під час дебатів у парламенті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suomenmaa.

За його словами, миротворчість, відбудова України та її європейський шлях не можуть бути узгоджені без Європи. Саме тому Фінляндія запропонувала низку кроків для мирного процесу.

"Наш президент (Александр Стубб - ред.) був дуже активним у цій сфері. Ми готові брати участь у будь-який спосіб, який нам підходить, але ми не будемо посилати солдатів в Україну", - наголосив він.

Прем'єр Фінляндії заявив, що його країна не може зробити це, через те, що межує з Росією.

"Було б ризиковано, якби фінські солдати опинились перед ризиком конфлікту з військовими сусідньої з нами країни. Тому тут лінія нашого уряду чітка", - зазначив Орпо.

"Коаліція охочих"

Варто нагадати, що нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що його країна підтримує президента Володимира Зеленського і розглядає можливість відправки своїх військових в Україну.

А ось прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не буде відправляти своїх миротворців до України. Адже це дуже складна в реалізації річ, яка може виявитись не ефективною.