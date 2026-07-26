У Британії відповіли на погрози і "брязкання зброєю" з боку Ірану

Велика Британія не дозволить Ірану залякати себе погрозами атак і готова дати відповідь на будь-яку агресію проти країни чи її союзників.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Британський міністр закликав не надавати надто великого значення "брязканню зброєю" з боку Тегерана.
За його словами, Лондон повністю готовий до захисту своїх інтересів.
"Ми готові відповісти на будь-які атаки, які Іран бажає здійснити проти цієї країни чи наших союзників, і ми продовжуватимемо це робити", - наголосив Стрітінг.
Він підтвердив позицію Лондона щодо військової участі у регіоні, зазначивши, що Британія не приєднувалася і не планує долучатися до наступальних військових дій США в Ірані.
Водночас сторони мають повну згоду щодо забезпечення свободи цивільного судноплавства в Ормузькій протоці.
Стрітінг повідомив, що наступного тижня проведе зустріч із міністром оборони США Пітом Хегсетом для обговорення координованих дій.
Крім того, Велика Британія висловила готовність очолити військово-морську місію з розмінування Ормузької протоки, як тільки для цього будуть сприятливі умови.
Безпека цього маршруту є критичною для світових цін на енергоносії та вартості життя.
Глава оборонного відомства також прокоментував нещодавні бойові стрільби російського військового корабля у протоці Ла-Манш, назвавши їх "показовими, безвідповідальними та непрофесійними".
За його словами, цей інцидент є черговим нагадуванням про загрозу з боку РФ, якій британські сили протидіють щодня.
Нагадаємо, перед цим президент США Дональд Трамп після 13 днів атак по іранській території наказав припинити удари по Ірану.
У результаті цього рішення Сполучені Штати продовжили паузу в ударах по Ірану другу ніч поспіль, водночас Вашингтон наразі утримується від офіційних коментарів щодо причин припинення атак, а напруженість у регіоні продовжує зростати через активність хуситів.
Паралельно тривають дипломатичні спроби стабілізувати ситуацію у регіоні: за даними ЗМІ, Іран та Оман можуть узгодити план відкриття Ормузької протоки для відновлення безпечного цивільного судноплавства.