У Британії відповіли на погрози і "брязкання зброєю" з боку Ірану

Відповідь на погрози Ірану

Британський міністр закликав не надавати надто великого значення "брязканню зброєю" з боку Тегерана.

За його словами, Лондон повністю готовий до захисту своїх інтересів.

"Ми готові відповісти на будь-які атаки, які Іран бажає здійснити проти цієї країни чи наших союзників, і ми продовжуватимемо це робити", - наголосив Стрітінг.

Він підтвердив позицію Лондона щодо військової участі у регіоні, зазначивши, що Британія не приєднувалася і не планує долучатися до наступальних військових дій США в Ірані.

Водночас сторони мають повну згоду щодо забезпечення свободи цивільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Безпека судноплавства та переговори зі США

Стрітінг повідомив, що наступного тижня проведе зустріч із міністром оборони США Пітом Хегсетом для обговорення координованих дій.

Крім того, Велика Британія висловила готовність очолити військово-морську місію з розмінування Ормузької протоки, як тільки для цього будуть сприятливі умови.

Безпека цього маршруту є критичною для світових цін на енергоносії та вартості життя.

Про провокації Росії в Ла-Манші

Глава оборонного відомства також прокоментував нещодавні бойові стрільби російського військового корабля у протоці Ла-Манш, назвавши їх "показовими, безвідповідальними та непрофесійними".

За його словами, цей інцидент є черговим нагадуванням про загрозу з боку РФ, якій британські сили протидіють щодня.