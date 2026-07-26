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Іран та Оман сьогодні можуть узгодити план відкриття Ормузької протоки, - Axios

10:27 26.07.2026 Нд
1 хв
На переговорах було досягнуто прогресу
aimg Тетяна Степанова
Іран та Оман сьогодні можуть узгодити план відкриття Ормузької протоки, - Axios Фото: Іран та Оман сьогодні можуть узгодити план відкриття Ормузької протоки (Getty Images)
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Іран та Оман до кінця неділі, 26 липня, можуть досягти домовленостей щодо параметрів нової угоди про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Зазначається, президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 24 липня, наказав не завдавати чергової серії ударів по Ірану через кілька годин після того, як делегація Оману прибула до Тегерана для переговорів про нову угоду по Ормузькій протоці.

Два регіональні джерела заявили, що на переговорах досягнуто прогресу, і що домовленості між Оманом та Іраном можуть бути досягнуті протягом вихідних.

Зазначається, що після того, як Оман та Іран домовляться по всіх пунктах, рішення про те, чи приймати запропоновану угоду, належить ухвалити президенту Трампу.

Деталі можливих домовленостей Axios не наводить.

Трамп наказав припинити удари по Ірану

Нагадаємо, 24 липня президент США Дональд Трамп після 13 днів атак по Ірану наказав припинити удари по іранській території.

Незабаром того ж дня після розпорядження, Трамп сказав журналістам у Білому домі, що має можливість продовжити удари або навіть загострити їх, включаючи "ліквідацію всього", що має Іран.

При цьому дав зрозуміти, що вважає "розумнішою стратегією" "укласти угоду" з Іраном.

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