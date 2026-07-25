Трамп розпорядився припинити удари по Ірану, - Axios

Президент США Дональд Трамп після 13 днів атак по Ірану наказав припинити удари по іранській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами джерел, Трамп щодня протягом двох тижнів після обіду схвалював плани ударів, представлені військовими. Далі ці удари виконувалися протягом кількох годин.

У п'ятницю 24 липня Трамп отримав аналогічний план, проте не дав на нього "зелене світло". Натомість він наказав військовим не завдавати ударів.

Незабаром того ж дня після розпорядження, Трамп сказав журналістам у Білому домі, що має можливість продовжити удари або навіть загострити їх, включаючи "ліквідацію всього", що має Іран.

При цьому дав зрозуміти, що вважає "розумнішою стратегією" "укласти угоду" з Іраном.

"Ми зараз ведемо переговори з іранцями. Думаю, з кожним днем їх наміри стають дедалі серйознішими. Ми готові до бою, але ми ведемо з ними переговори", - сказав Трамп.

Того ж дня у лідера США відбулася вечеря з журналістами з пулу Білого дому. Це була та вечеря, яку кілька місяців тому було зірвано через стрілянину. Під час спілкування з пресою Трамп учора сказав, що на його думку, Іран наразі не готовий до угоди, "але я готовий вислухати".

Як пише видання, рішення Трампа відображає як його готовність надати більше простору для дипломатії, так і визнання того, що нинішній рівень ударів США досяг межі своєї ефективності (якщо, звичайно, не говоримо про відновлення масштабних бойових дій).

Наразі неясно, чи був наказ Трампа в п'ятницю разовим або ж "затишшя" продовжиться. Але якщо він віддасть наказ про відновлення ударів, армія США може мобілізуватися в короткі терміни.

Джерела кажуть, що американські військові все ще готують плани можливого відновлення великих бойових дій, але Трамп поки не наказав рухатися в цьому напрямку.

До речі, наказ Трампа припинити вогонь був наданий через кілька годин після того, як до Тегерана прибула делегація Омана для переговорів про новий порядок відкриття Ормузкої протоки.

За словами джерел, прогрес у переговорах та угода між Оманом та Іраном може бути досягнута протягом вихідних. Потім Трампу доведеться вирішити, чи приймати запропоновану угоду .

Ізраїль очікував приєднатися до атак

Згідно ізраїльським джерелам, Міністерство безпеки і Армія оборони Ізраїлю очікували в п'ятницю чергового раунду американських ударів і навіть готувалися до того, що масована атака США могла б спровокувати удар у відповідь Ізраїлю.

Кабмін і військові не були впевнені, що зроблять США, тому готувалися до масштабного бомбардування і залишалися в стані підвищеної готовності.

Але у підсумку в п'ятницю ввечері ізраїльтяни отримали повідомлення про те, що Трамп не схвалив нових ударів.