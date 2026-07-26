США продовжили паузу в ударах по Ірану другу ніч поспіль

США вже другу ніч поспіль не завдають ударів по Ірану після майже двох тижнів атак. Причини паузи офіційно не пояснюють, хоча напруженість у регіоні лише посилюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, американські військові не проводили нових операцій із вечора п'ятниці. Водночас іранська влада та місцеві ЗМІ також не повідомляли про нові атаки.

Пауза триває вже другу ніч поспіль після 13 днів майже безперервних ударів США по Ірану.

Хусити відкрили новий напрямок ескалації

Поки американські удари призупинені, підтримувані Іраном хусити заявили про атаки на об'єкти, пов'язані з нафтовою компанією Saudi Aramco, у саудівських містах Джизан і Янбу. Офіційного підтвердження цих заяв від Ер-Ріяда чи самої компанії наразі немає.

Після короткочасного оголошення тривоги влада Саудівської Аравії повідомила, що небезпека минула. За даними Yemen TV, коаліція на чолі із Саудівською Аравією завдала ударів по позиціях хуситів у Ємені.

Переговори тривають

Паралельно Іран і Оман продовжують переговори щодо судноплавства через Ормузьку протоку.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що консультації були "конструктивними" і сторони досягли "певного прогресу". За його словами, технічні та політичні переговори тривають, а ситуація із судноплавством поки не змінилася.

Що відомо про позицію Трампа

Попри паузу в ударах, президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили "готові до бою" у разі необхідності завдати масштабних ударів по Ірану. Водночас він наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалив.

За інформацією The New York Times, Білий дім поки відклав можливу ескалацію. Однією з причин називають побоювання щодо виснаження запасів ракет-перехоплювачів Patriot та інших систем ППО в регіоні.

Речник Білого дому Стівен Чунг заявив, що Вашингтон і надалі віддає перевагу дипломатії, але залишає відкритими всі варіанти дій, якщо Іран продовжить загрожувати судноплавству або союзникам США.