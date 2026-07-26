В Британии ответили на угрозы и "бряцание оружием" со стороны Ирана

Ответ на угрозы Ирану

Британский министр призвал не придавать слишком большого значения "бряцанию оружием" со стороны Тегерана.

По его словам, Лондон полностью готов к защите своих интересов.

"Мы готовы ответить на любые атаки, которые Иран желает осуществить против этой страны или наших союзников, и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Стритинг.

Он подтвердил позицию Лондона по военному участию в регионе, отметив, что Британия не присоединялась и не планирует приобщаться к наступательным военным действиям США в Иране.

В то же время стороны имеют полное согласие на обеспечение свободы гражданского судоходства в Ормузском проливе.

Безопасность судоходства и переговоры с США

Стритинг сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с министром обороны США Питом Хегсетом для обсуждения координированных действий.

Кроме того, Великобритания выразила готовность возглавить военно-морскую миссию по разминированию Ормузского пролива, как только для этого будут благоприятные условия.

Безопасность этого маршрута критическая для мировых цен на энергоносители и стоимости жизни.

О провокациях России в Ла-Манше

Глава оборонного ведомства также прокомментировал недавние боевые стрельбы российского военного корабля в проливе Ла-Манш, назвав их "показательными, безответственными и непрофессиональными".

По его словам, этот инцидент является очередным упоминанием об угрозе со стороны РФ, которой британские силы противодействуют каждый день.