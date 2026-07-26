В Британии ответили на угрозы и "бряцание оружием" со стороны Ирана

Великобритания не позволит Ирану запугать себя угрозами атак и готова ответить на любую агрессию против страны или ее союзников.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Вес Стритинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Британский министр призвал не придавать слишком большого значения "бряцанию оружием" со стороны Тегерана.
По его словам, Лондон полностью готов к защите своих интересов.
"Мы готовы ответить на любые атаки, которые Иран желает осуществить против этой страны или наших союзников, и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Стритинг.
Он подтвердил позицию Лондона по военному участию в регионе, отметив, что Британия не присоединялась и не планирует приобщаться к наступательным военным действиям США в Иране.
В то же время стороны имеют полное согласие на обеспечение свободы гражданского судоходства в Ормузском проливе.
Стритинг сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с министром обороны США Питом Хегсетом для обсуждения координированных действий.
Кроме того, Великобритания выразила готовность возглавить военно-морскую миссию по разминированию Ормузского пролива, как только для этого будут благоприятные условия.
Безопасность этого маршрута критическая для мировых цен на энергоносители и стоимости жизни.
Глава оборонного ведомства также прокомментировал недавние боевые стрельбы российского военного корабля в проливе Ла-Манш, назвав их "показательными, безответственными и непрофессиональными".
По его словам, этот инцидент является очередным упоминанием об угрозе со стороны РФ, которой британские силы противодействуют каждый день.
Напомним, перед этим президент США Дональд Трамп после 13 дней атак по иранской территории приказал прекратить удары по Ирану.
В результате этого решения Соединенные Штаты продолжили паузу в ударах по Ирану вторую ночь подряд, в то же время Вашингтон пока воздерживается от официальных комментариев о причинах прекращения атак, а напряженность в регионе продолжает расти из-за активности хуситов.
Параллельно продолжаются дипломатические попытки стабилизировать ситуацию в регионе: по данным СМИ, Иран и Оман могут согласовать план открытия Ормузского пролива для возобновления безопасного гражданского судоходства.