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В Британии ответили на угрозы и "бряцание оружием" со стороны Ирана

17:25 26.07.2026 Вс
2 мин
В Лондоне дали четкий сигнал Тегерану
aimg Сергей Козачук
Фото: министр обороны Великобритании Вес Стритинг (facebook.com/wesstreetingmp)

Великобритания не позволит Ирану запугать себя угрозами атак и готова ответить на любую агрессию против страны или ее союзников.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Вес Стритинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ответ на угрозы Ирану

Британский министр призвал не придавать слишком большого значения "бряцанию оружием" со стороны Тегерана.

По его словам, Лондон полностью готов к защите своих интересов.

"Мы готовы ответить на любые атаки, которые Иран желает осуществить против этой страны или наших союзников, и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Стритинг.

Он подтвердил позицию Лондона по военному участию в регионе, отметив, что Британия не присоединялась и не планирует приобщаться к наступательным военным действиям США в Иране.

В то же время стороны имеют полное согласие на обеспечение свободы гражданского судоходства в Ормузском проливе.

Безопасность судоходства и переговоры с США

Стритинг сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с министром обороны США Питом Хегсетом для обсуждения координированных действий.

Кроме того, Великобритания выразила готовность возглавить военно-морскую миссию по разминированию Ормузского пролива, как только для этого будут благоприятные условия.

Безопасность этого маршрута критическая для мировых цен на энергоносители и стоимости жизни.

О провокациях России в Ла-Манше

Глава оборонного ведомства также прокомментировал недавние боевые стрельбы российского военного корабля в проливе Ла-Манш, назвав их "показательными, безответственными и непрофессиональными".

По его словам, этот инцидент является очередным упоминанием об угрозе со стороны РФ, которой британские силы противодействуют каждый день.

Пауза в ударах и попытки урегулирования

Напомним, перед этим президент США Дональд Трамп после 13 дней атак по иранской территории приказал прекратить удары по Ирану.

В результате этого решения Соединенные Штаты продолжили паузу в ударах по Ирану вторую ночь подряд, в то же время Вашингтон пока воздерживается от официальных комментариев о причинах прекращения атак, а напряженность в регионе продолжает расти из-за активности хуситов.

Параллельно продолжаются дипломатические попытки стабилизировать ситуацию в регионе: по данным СМИ, Иран и Оман могут согласовать план открытия Ормузского пролива для возобновления безопасного гражданского судоходства.

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