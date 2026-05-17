В Британії відповіли на чутки про відставку Стармера, - Sky News

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збереже свою посаду щонайменше до початку літніх канікул парламенту, попри чутки у ЗМІ щодо можливої зміни лідера Лейбористської партії.
Про це заявила міністр культури Британії Ліза Ненді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами Ненді, численні повідомлення у пресі про наміри інших чиновників, зокрема Веса Стрітінга, Енді Бернема чи Анджели Рейнер, кинути виклик чинному прем'єру, є "піною та нісенітницею".
Вона наголосила, що у Кабінеті міністрів закликають до єдності задля виконання обіцянок перед виборцями.
"Я кілька разів розмовляла з прем'єр-міністром протягом останнього тижня, і він чітко заявив кабінету міністрів, що якщо люди хочуть кинути йому виклик, для цього є процедура. Є спосіб розпочати боротьбу за лідерство, стати лідером Лейбористської партії та стати його наступником. Ніхто ще цього не робив", - підкреслила міністр.
Вона також додала, що постійна зміна політичних лідерів лише шкодить державі, адже під час внутрішніх розбіжностей робота уряду фактично зупиняється.
Водночас Ненді зазначила, що рішення про подальшу боротьбу за посаду зрештою залежатиме від самого Стармера, депутатів та британського народу.
Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація навколо прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера суттєво загострилася у травні 2026 року після розгромної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах.
Тоді очільник уряду офіційно взяв на себе відповідальність за провал на виборах, проте категорично відмовився добровільно йти у відставку та пообіцяв боротися за збереження своєї посади.
Водночас тиск усередині уряду продовжував стрімко зростати. Частина високопосадовців Кабінету міністрів, серед яких міністр культури Ліза Ненді та очільник відомства охорони здоров'я Вес Стрітінг, виступили зі спільною позицією та почали вимагати відставки Стармера через невтішні результати виборчих перегонів і падіння державних облігацій країни.
Згодом політична криза переросла у відкрите протистояння, коли колишній міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг офіційно кинув виклик Стармеру і заявив про намір балотуватися на посаду лідера Лейбористської партії у разі оголошення внутрішньопартійних виборів.