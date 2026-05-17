Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Британии ответили на слухи об отставке Стармера, - Sky News

20:41 17.05.2026 Вс
2 мин
Британскую политику штормит из-за "лихорадочных спекуляций"
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сохранит свою должность как минимум до начала летних каникул парламента, несмотря на слухи в СМИ о возможной смене лидера Лейбористской партии.

Об этом заявила министр культуры Британии Лиза Нэнди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Читайте также: Экс-министр здравоохранения Британии бросил вызов Стармеру и будет баллотироваться в премьеры

Позиция правительства и внутренние процедуры

По словам Нэнди, многочисленные сообщения в прессе о намерениях других чиновников, в частности Веса Стритинга, Энди Бернема или Анджелы Рейнер, бросить вызов действующему премьеру, являются "пеной и чушью".

Она подчеркнула, что в Кабинете министров призывают к единству для выполнения обещаний перед избирателями.

"Я несколько раз разговаривала с премьер-министром в течение последней недели, и он четко заявил кабинету министров, что если люди хотят бросить ему вызов, для этого есть процедура. Есть способ начать борьбу за лидерство, стать лидером Лейбористской партии и стать его преемником. Никто еще этого не делал", - подчеркнула министр.

Она также добавила, что постоянная смена политических лидеров только вредит государству, ведь во время внутренних разногласий работа правительства фактически останавливается.

В то же время Нэнди отметила, что решение о дальнейшей борьбе за должность в конце концов будет зависеть от самого Стармера, депутатов и британского народа.

Кризис в правительстве Великобритании

Напомним, внутриполитическая ситуация вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера существенно обострилась в мае 2026 года после разгромного поражения Лейбористской партии на местных выборах.

Тогда глава правительства официально взял на себя ответственность за провал на выборах, однако категорически отказался добровольно уходить в отставку и пообещал бороться за сохранение своей должности.

В то же время давление внутри правительства продолжало стремительно расти. Часть высокопоставленных чиновников Кабинета министров, среди которых министр культуры Лиза Нэнди и глава ведомства здравоохранения Уэс Стритинг, выступили с общей позицией и начали требовать отставки Стармера из-за неутешительных результатов избирательной гонки и падения государственных облигаций страны.

Впоследствии политический кризис перерос в открытое противостояние, когда бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг официально бросил вызов Стармеру и заявил о намерении баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии в случае объявления внутрипартийных выборов.

