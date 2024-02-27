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У Британії під час транспортування викрали військовий одяг для ЗСУ, - Міноборони Нідерландів

Фото: форма та спорядження для військових ЗСУ були викрадені у Британії (defensie.nl)
Автор: Володимир Костирін

Військова форма та спорядження для українських військових були викрадені під час транспортування з Нідерландів до Великої Британії. Одяг та амуніція мали бути передані бійцям ЗСУ, які проходять навчання за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

В оборонному відомстві країни зазначили, що товари були викрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила, а відповідне оголошення відомства зробило у понеділок.

"Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Розрізано тент вантажного відділення вантажівки", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що військовослужбовці ЗСУ  проходять військову підготовку Британії в рамках операції Interflex. Зокрема за сприянням голландських солдатів.

В міністерстві додали, що місцева поліція розслідує крадіжку.

Навчання українських військових у Британії

Нагадаємо, з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну бійці ЗСУ проходять різноманітні програми навчання у Британії. Так, для максимально ефективної підготовки військових у Британії збудували спеціальний полігон. Повідомляється, що його обладнання та інфраструктура дозволять здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Раніше повідомлялося, що процес навчання українських військових показали на відео. У Міноборони Британії також повідомили, що країна провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.

Нещодавно у Міноборони Британії показали, як українські військові проходять підготовку у рамках операції Interflex.

Додамо, що наприкінці січня стало відомо, що Естонія вирішила приєднатися до операції з навчання українських військових, що проводиться Британією.

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Збройні сили УкраїниОдяг військових