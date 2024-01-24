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Естонія приєдналася до операції "Інтерфлекс" із навчання українських військових

Середа 24 січня 2024 15:37
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Естонія приєдналася до операції "Інтерфлекс" із навчання українських військових Архівне фото: Естонія приєдналася до операції "Інтерфлекс" із навчання українських військових (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Естонія вирішила приєднатися до проведеної Великою Британією операції з навчання українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Естонії.

"Естонія оголосила про приєднання до проведеної Великою Британією навчальної операції "Інтерфлекс", - йдеться в заяві.

Зазначається, що операція "Інтерфлекс" надала понад 34 000 українським солдатам необхідні навички для бойових дій на передовій.

Навчання українських військових у Британії

З перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну бійці ЗСУ проходять різноманітні програми навчання у Британії. Так, для максимально ефективної підготовки військових у Британії збудували спеціальний полігон. Повідомляється, що його обладнання та інфраструктура дозволять здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Крім того, раніше процес навчання українських військових показали на відео. У Міноборони Британії також повідомили, що країна провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.

Нещодавно у Міністерстві оборони Британії показали, як українські військові проходять підготовку у рамках операції Interflex.

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