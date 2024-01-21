У Міноборони Британії показали підготовку українських військових

У Міністерстві оборони Британії показали, як українські військові проходять підготовку у рамках операції Interflex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

"Стрільба та поводження зі зброєю є одними з ключових навичок, яким навчають під час операції Interflex", - йдеться у повідомленні прес-служби британського оборонного відомства.

Зазначається, що під час п'ятитижневої інтенсивної підготовки піхотних військ українські військові проходять навчання у військових інструкторів із Британії та 10 країн-партнерів.

Нагадаємо, що операція Interflex – це програма підготовки українських військових за стандартами збройних сил Британії. Програма організована Сполученим Королівством разом із країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими союзниками. Навчання фінансується у рамках загальної підтримки України.

Навчання українських військових у Британії

З перших місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну бійці ЗСУ проходять різноманітні програми навчання у Британії. Так, для максимально ефективної підготовки військових у Британії збудували спеціальний полігон. Повідомляється, що його обладнання та інфраструктура дозволять здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Крім того, ранішепроцес навчання українських військових показали на відео. У Міноборони Британії також повідомили, що країна провела навчання для 33 тисяч бійців Збройних сил України з 2022 року.

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