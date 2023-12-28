Міністерство оборони Великобританії показало тренування українських військових (відео)

Великобританія розмістила відео тренування українських військових у спеціальному полігоні, побудованому зі справжнього села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у соціальній мережі Twitter.

На кадрах видно тренування новобранців. Українські військові вивчають різні можливі ситуації, що можуть виникнути під час боїв.

In 2023 across the British countryside, Ukrainian recruits have been training hard.



Over 30,000 have now been trained on Op Interflex.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/UJRaxMdMmB — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 27, 2023

За словами міністерства, навчання пройшли вже 30 тисяч військових.

Допомога Великобританії Україні

Великобританія від початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні масштабну військову допомогу. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню M270 та інше озброєння.

Раніше ми писали, що Великобританія може укласти з Україною угоду про гарантії безпеки та надати допомогу у зміцненні військово-морських сил країни.

Також ми повідомляли, що Великобританія спільно з Норвегією створили "морську коаліцію" для допомоги Україні . Країни відправлять 2 кораблі для знешкодження мін.

Великобританія побудувала спеціальний полігон для українських військових. Це дозволить здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.