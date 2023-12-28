ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністерство оборони Великобританії показало тренування українських військових (відео)

Четвер 28 грудня 2023 05:04
UA EN RU
Міністерство оборони Великобританії показало тренування українських військових (відео) Фото: Міністерство оборони Великобританії показало тренування українських військових (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Великобританія розмістила відео тренування українських військових у спеціальному полігоні, побудованому зі справжнього села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у соціальній мережі Twitter.

На кадрах видно тренування новобранців. Українські військові вивчають різні можливі ситуації, що можуть виникнути під час боїв.

За словами міністерства, навчання пройшли вже 30 тисяч військових.

Допомога Великобританії Україні

Великобританія від початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні масштабну військову допомогу. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню M270 та інше озброєння.

Раніше ми писали, що Великобританія може укласти з Україною угоду про гарантії безпеки та надати допомогу у зміцненні військово-морських сил країни.

Також ми повідомляли, що Великобританія спільно з Норвегією створили "морську коаліцію" для допомоги Україні . Країни відправлять 2 кораблі для знешкодження мін.

Великобританія побудувала спеціальний полігон для українських військових. Це дозволить здобути досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Омбудсмен про законопроект щодо мобілізації: є норми, які суперечать Конституції
Омбудсмен про законопроект щодо мобілізації: є норми, які суперечать Конституції
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні