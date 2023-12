Міністерство оборони Великобританії показало тренування українських військових (відео)

На кадрах видно тренування новобранців. Українські військові вивчають різні можливі ситуації, що можуть виникнути під час боїв.

In 2023 across the British countryside, Ukrainian recruits have been training hard.



Over 30,000 have now been trained on Op Interflex.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/UJRaxMdMmB