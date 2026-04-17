Британія зможе долучитися до закупівель зброї для України в межах кредиту ЄС, - The Times

Європейський Союз дозволить Великій Британії долучитися до кредитної програми на 90 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Очікується, що ця програма допоможе Україні закупити озброєння на суму до 60 млрд євро протягом наступного року.

Однак, за чинними правилами ЄС, британські компанії можуть претендувати лише на ті контракти, які не можуть виконати виробники з ЄС.

Британські міністри хочуть домовитися про ширший доступ, щоб їхні компанії конкурували на рівних умовах.

Єврокомісар з питань Brexit Марош Шефчович заявив, що ЄС відкритий до більшої участі Британії в цій програмі в межах ширшого "перезавантаження" відносин. За його словами, це може бути вигідно обом сторонам.

Внесок Британії, ймовірно, становитиме близько 390 млн фунтів стерлінгів (455 млн євро), але остаточної суми ще не узгодили.

Джерело The Times підтвердило, що Британія веде переговори про приєднання до програми кредитування України. Представники ЄС не мають заперечень щодо участі британських оборонних компаній у тендерах на закупівлі для України, що фінансуються за рахунок позики.

Умови позики передбачають, що Британія сплачуватиме свою "справедливу частку" відсотків - близько 3 млрд євро на рік.