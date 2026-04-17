Британия сможет присоединиться к закупкам оружия для Украины в рамках кредита ЕС, - The Times

Европейский Союз разрешит Великобритании присоединиться к кредитной программе на 90 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Ожидается, что эта программа поможет Украине закупить вооружение на сумму до 60 млрд евро в течение следующего года.

Однако, по действующим правилам ЕС, британские компании могут претендовать только на те контракты, которые не могут выполнить производители из ЕС.

Британские министры хотят договориться о более широком доступе, чтобы их компании конкурировали на равных условиях.

Еврокомиссар по вопросам Brexit Марош Шефчович заявил, что ЕС открыт к большему участию Британии в этой программе в рамках более широкой "перезагрузки" отношений. По его словам, это может быть выгодно обеим сторонам.

Вклад Британии, вероятно, составит около 390 млн фунтов стерлингов (455 млн евро), но окончательная сумма еще не согласована.

Источник The Times подтвердил, что Британия ведет переговоры о присоединении к программе кредитования Украины. Представители ЕС не имеют возражений относительно участия британских оборонных компаний в тендерах на закупки для Украины, финансируемых за счет займа.

Условия займа предусматривают, что Британия будет платить свою "справедливую долю" процентов - около 3 млрд евро в год.