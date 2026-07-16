Британія зі Швецією куплять Україні 16 сучасних літаків, - Стармер

Бртанія і Швеція виділяють 300 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю сучасних літаків для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Стармер оголосив про 300 млн євро підтримки для постачання 16 літаків, які допоможуть захистити українське небо від російських атак.
За словами Стармера, цю допомогу Британія надає у співпраці зі Швецією.
"Я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 млн євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України", - наголосив він.
Нагадаємо, що у травні стало відомо, що Швеція офіційно передасть Україні 16 винищувачів Gripen і продасть ще 22 нових. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.
Також стало відомо, що Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з далекобійними ракетами "повітря-повітря" Meteor.
Україна та Швеція готуються до підписання контрактів на постачання винищувачів Saab JAS 39 Gripen. Ці літаки офіційно визначені одним із пріоритетів для зміцнення Повітряних сил ЗСУ.