Британія зі Швецією куплять Україні 16 сучасних літаків, - Стармер

Україна отримає 16 літаків від партнерів

Стармер оголосив про 300 млн євро підтримки для постачання 16 літаків, які допоможуть захистити українське небо від російських атак.

За словами Стармера, цю допомогу Британія надає у співпраці зі Швецією.

"Я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 млн євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України", - наголосив він.

Швеція передасть Україні Gripen

Нагадаємо, що у травні стало відомо, що Швеція офіційно передасть Україні 16 винищувачів Gripen і продасть ще 22 нових. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Також стало відомо, що Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з далекобійними ракетами "повітря-повітря" Meteor.