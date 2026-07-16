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Британия со Швецией купят Украине 16 современных самолетов, - Стармер

15:35 16.07.2026 Чт
2 мин
Украина получит существенную военную помощь от партнеров
aimg Елена Бджола
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)

Бртания и Швеция выделяют 300 миллионов фунтов стерлингов на покупку современных самолетов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Украина получит 16 самолетов от партнеров

Стармер объявил о 300 млн евро поддержки для поставок 16 самолетов, которые помогут оградить украинское небо от российских атак.

По словам Стармера, эту помощь Великобритания оказывает в сотрудничестве со Швецией.

"Я рад сообщить вам, что сегодня мы идем еще дальше, ведь могу объявить, что Великобритания совместно со Швецией предоставит поддержку в размере 300 млн евро для поставки 16 новых современных самолетов, которые помогут защищать воздушное пространство Украины", - подчеркнул он.

Швеция передаст Украине Gripen

Напомним, что в мае стало известно, что Швеция официально передаст Украине 16 истребителей Gripen и продаст еще 22 новых. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Также стало известно, что Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen с дальнобойными ракетами "воздух-воздух" Meteor.

Украина и Швеция готовятся к подписанию контрактов на поставку истребителей Saab JAS 39 Gripen. Эти самолеты официально определены одним из приоритетов для укрепления Воздушных сил ВСУ.

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