Британія застерігає Путіна не використовувати теракт в РФ для посилення війни, - ЗМІ

Велика Британія застерігає російського диктатора Володимира Путіна не використовувати теракт у Підмосков'ї як виправдання для посилення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Високопоставлене джерело служби безпеки Британії зазначає, що бажання Путіна звинуватити Україну не дивне, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди.

"Він (Путін, - ред.) не повинен використовувати цей сфабрикований зв'язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні", - заявляють джерела.

Голова Комітету у закордонних справах Палати громад Алісія Кернс зазначила, що російські медіа поширили фейкові відеозаписи з українськими посадовцями, намагаючись звинуватити Україну і надати Путіну привід для подальших звірств.

"Немає жодних ознак будь-якого зв'язку (теракту, - ред.) з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати їхню причетність", - сказала вона.