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Британія застерігає Путіна не використовувати теракт в РФ для посилення війни, - ЗМІ

Лондон, Неділя 24 березня 2024 13:51
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Британія застерігає Путіна не використовувати теракт в РФ для посилення війни, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія застерігає російського диктатора Володимира Путіна не використовувати теракт у Підмосков'ї як виправдання для посилення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Високопоставлене джерело служби безпеки Британії зазначає, що бажання Путіна звинуватити Україну не дивне, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди.

"Він (Путін, - ред.) не повинен використовувати цей сфабрикований зв'язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні", - заявляють джерела.

Голова Комітету у закордонних справах Палати громад Алісія Кернс зазначила, що російські медіа поширили фейкові відеозаписи з українськими посадовцями, намагаючись звинуватити Україну і надати Путіну привід для подальших звірств.

"Немає жодних ознак будь-якого зв'язку (теракту, - ред.) з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати їхню причетність", - сказала вона.

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох осіб, причетних до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна припустив, що теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою могло скоїти угрупування ІДІЛ, але Путін не визнає цього.

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