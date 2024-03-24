Британия предостерегает Путина не использовать теракт в РФ для усиления войны, - СМИ
Великобритания предостерегает российского диктатора Владимира Путина не использовать теракт в Подмосковье как оправдание для усиления войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Высокопоставленный источник службы безопасности Британии отмечает, что желание Путина обвинить Украину не удивительно, поскольку он пытается еще больше обмануть российский народ, делая вид, что внутри России нет несогласия.
"Он (Путин, - ред.) не должен использовать эту сфабрикованную связь как какой-либо повод для усиления своей незаконной войны в Украине", - заявляют источники.
Глава Комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс отметила, что российские медиа распространили фейковые видеозаписи с украинскими чиновниками, пытаясь обвинить Украину и предоставить Путину повод для дальнейших зверств.
"Нет никаких признаков какой-либо связи (теракта, - ред.) с Украиной, а также никаких достоверных оснований предполагать их причастность", - сказала она.
Что известно о теракте
Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.
Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.
Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина предположил, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой могла совершить группировку ИГИЛ, но Путин этого не признает.
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