Британія закликала посилити Україну зброєю далекої дії перед зустріччю "коаліції рішучих"

Про це йдеться у заяві британського уряду напередодні зустрічі "коаліції рішучих", яка відбудеться сьогодні в Лондоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Близько 20 інших світових лідерів долучаться до обговорення у форматі відеоконференції.

Очікується, що на зустрічі у Міністерстві закордонних справ Великої Британії візьмуть участь президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Данії Метте Фредеріксен та Нідерландів Дік Схоф.

Згідно із заявою, Велика Британія виступає за заборону російської нафти й газу на світових ринках, використання заморожених російських активів для підтримки України та посилення військової допомоги.

"Коаліція рішучих"

Як відомо, сьогодні 24 жовтня в Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже підтвердив свою участь у заході.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський також особисто візьме участь у цій зустрічі.

Напередодні Зеленський провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери скоординували позиції перед засіданням "коаліції рішучих" та обговорили перебіг війни, посилення тиску на Росію й наслідки останніх масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Що таке "коаліція рішучих"

Це об'єднання європейських країн та США, створене для підтримки України у війні з Росією.

Ініціатива була оголошена прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 2 березня 2025 року, з метою посилити підтримку України, створити основи для мирного врегулювання та, можливо, розгорнути міжнародні сили безпеки.

До "коаліції рішучих" входять країни Європейського Союзу, члени НАТО, а також держави поза цими блоками.

Назва коаліції походить від заклику президента Чехії Петра Павела до створення "широкої коаліції рішучих" для протидії російській агресії.

Детальніше про "коаліцію рішучих", хто підтримує та інше - читайте у матеріалі РБК-Україна.