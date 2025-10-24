Британия призвала усилить Украину оружием дальнего действия перед "коалицией решительных"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал союзников Украины увеличить поставки оружия дальнего действия, чтобы укрепить позиции страны в преддверии зимы.
Об этом говорится в заявлении британского правительства накануне встречи "коалиции решительных", которая состоится сегодня в Лондоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Согласно заявлению, Великобритания выступает за запрет российской нефти и газа на мировых рынках, использование замороженных российских активов для поддержки Украины и усиление военной помощи.
Ожидается, что на встрече в Министерстве иностранных дел Великобритании примут участие президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Нидерландов Дик Схоф.
Около 20 других мировых лидеров присоединятся к обсуждению в формате видеоконференции.
"Коалиция решительных"
Как известно, сегодня 24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже подтвердил свое участие в мероприятии.
Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский также лично примет участие в этой встрече.
Накануне Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Лидеры скоординировали позиции перед заседанием "коалиции решительных" и обсудили ход войны, усиление давления на Россию и последствия последних массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Что такое "коалиция решительных"
Это объединение европейских стран и США, созданное для поддержки Украины в войне с Россией.
Инициатива была объявлена премьер-министром Великобритании Киром Стармером 2 марта 2025 года, с целью усилить поддержку Украины, создать основы для мирного урегулирования и, возможно, развернуть международные силы безопасности.
В "коалицию решительных" входят страны Европейского Союза, члены НАТО, а также государства вне этих блоков.
Название коалиции происходит от призыва президента Чехии Петра Павела к созданию "широкой коалиции решительных" для противодействия российской агрессии.
Подробнее о "коалиции решительных", кто поддерживает и прочее - читайте в материале РБК-Украина.