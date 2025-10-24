ua en ru
Британия призвала усилить Украину оружием дальнего действия перед "коалицией решительных"

Пятница 24 октября 2025 09:29
UA EN RU
Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал союзников Украины увеличить поставки оружия дальнего действия, чтобы укрепить позиции страны в преддверии зимы.

Об этом говорится в заявлении британского правительства накануне встречи "коалиции решительных", которая состоится сегодня в Лондоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Согласно заявлению, Великобритания выступает за запрет российской нефти и газа на мировых рынках, использование замороженных российских активов для поддержки Украины и усиление военной помощи.

Ожидается, что на встрече в Министерстве иностранных дел Великобритании примут участие президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Нидерландов Дик Схоф.

Около 20 других мировых лидеров присоединятся к обсуждению в формате видеоконференции.

"Коалиция решительных"

Как известно, сегодня 24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции решительных". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже подтвердил свое участие в мероприятии.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский также лично примет участие в этой встрече.

Накануне Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидеры скоординировали позиции перед заседанием "коалиции решительных" и обсудили ход войны, усиление давления на Россию и последствия последних массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Что такое "коалиция решительных"

Это объединение европейских стран и США, созданное для поддержки Украины в войне с Россией.

Инициатива была объявлена премьер-министром Великобритании Киром Стармером 2 марта 2025 года, с целью усилить поддержку Украины, создать основы для мирного урегулирования и, возможно, развернуть международные силы безопасности.

В "коалицию решительных" входят страны Европейского Союза, члены НАТО, а также государства вне этих блоков.

Название коалиции происходит от призыва президента Чехии Петра Павела к созданию "широкой коалиции решительных" для противодействия российской агрессии.

Подробнее о "коалиции решительных", кто поддерживает и прочее - читайте в материале РБК-Украина.

