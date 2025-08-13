UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Британія закликала лідерів ЄС утриматися від заяв про зустріч Трампа з Путіним, - Telegraph

Фото: Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Британія закликала лідерів ЄС утриматися від коментарів щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними джерел The Telegraph, такі коментарі, зокрема від президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, можуть мати зворотний ефект і змусити Трампа виключити Європу з переговорного процесу.

Зустріч Трампа та Путіна запланована на п’ятницю в Анкориджі, Аляска. Лідерів не супроводжуватимуть радники, а переговори пройдуть віч-на-віч.

У Великій Британії наголошують, що найефективніший спосіб вплинути на президента США - через приватні консультації, а не публічні вимоги.

Офіційний представник прем’єр-міністра наголосив, що Британія утримується від будь-яких публічних вказівок Трампу.

Британські джерела зазначають, що "некорисні постійні коментарі" з боку європейських лідерів лише дратують американців і ризикують послабити переговорні позиції США.

За словами чиновників, публічний тиск може відвернути Трампа від врахування європейської позиції та ускладнити досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні.

Британія закликає до стриманості та дипломатичного впливу за лаштунками, щоб переговори залишалися конструктивними і не піддавалися зовнішньому тиску.

Переговори Трампа і Путіна щодо миру в Україні

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Перед цим американський лідер не виключив обміну територіями між державами.

Видання WSJ писало, що на зустрічі Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.

Водночас, лідери країн ЄС та Україна висунули свою пропозицію щодо мирного врегулювання для переговорів американського та російського лідерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Путіна - це спроба повтору кримського сценарію. Глава держави підкреслив, що Київ не дозволить цьому статися.

ЄвросоюзВеликобританіяЗустріч Трампа та Путіна