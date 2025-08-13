RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Британия призвала лидеров ЕС воздержаться от заявлений о встрече Трампа с Путиным, - Telegraph

Фото: Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Великобритания призвала лидеров ЕС воздержаться от комментариев относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным источников The Telegraph, такие комментарии, в частности от президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас, могут иметь обратный эффект и заставить Трампа исключить Европу из переговорного процесса.

Встреча Трампа и Путина запланирована на пятницу в Анкоридже, Аляска. Лидеров не будут сопровождать советники, а переговоры пройдут с глазу на глаз.

В Великобритании отмечают, что самый эффективный способ повлиять на президента США - через частные консультации, а не публичные требования.

Официальный представитель премьер-министра подчеркнул, что Британия воздерживается от любых публичных указаний Трампу.

Британские источники отмечают, что "бесполезные постоянные комментарии" со стороны европейских лидеров только раздражают американцев и рискуют ослабить переговорные позиции США.

По словам чиновников, публичное давление может отвлечь Трампа от учета европейской позиции и усложнить достижение договоренностей о прекращении огня в Украине.

Великобритания призывает к сдержанности и дипломатическому влиянию за кулисами, чтобы переговоры оставались конструктивными и не подвергались внешнему давлению.

Переговоры Трампа и Путина относительно мира в Украине

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Перед этим американский лидер не исключил обмена территориями между государствами.

Издание WSJ писало, что на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

В то же время, лидеры стран ЕС и Украины выдвинули свое предложение по мирному урегулированию для переговоров американского и российского лидеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение Путина - это попытка повтора крымского сценария. Глава государства подчеркнул, что Киев не позволит этому произойти.

