Британия призвала лидеров ЕС воздержаться от заявлений о встрече Трампа с Путиным, - Telegraph

Великобритания призвала лидеров ЕС воздержаться от комментариев относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным источников The Telegraph, такие комментарии, в частности от президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас, могут иметь обратный эффект и заставить Трампа исключить Европу из переговорного процесса.
Встреча Трампа и Путина запланирована на пятницу в Анкоридже, Аляска. Лидеров не будут сопровождать советники, а переговоры пройдут с глазу на глаз.
В Великобритании отмечают, что самый эффективный способ повлиять на президента США - через частные консультации, а не публичные требования.
Официальный представитель премьер-министра подчеркнул, что Британия воздерживается от любых публичных указаний Трампу.
Британские источники отмечают, что "бесполезные постоянные комментарии" со стороны европейских лидеров только раздражают американцев и рискуют ослабить переговорные позиции США.
По словам чиновников, публичное давление может отвлечь Трампа от учета европейской позиции и усложнить достижение договоренностей о прекращении огня в Украине.
Великобритания призывает к сдержанности и дипломатическому влиянию за кулисами, чтобы переговоры оставались конструктивными и не подвергались внешнему давлению.
Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Перед этим американский лидер не исключил обмена территориями между государствами.
Издание WSJ писало, что на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.
В то же время, лидеры стран ЕС и Украины выдвинули свое предложение по мирному урегулированию для переговоров американского и российского лидеров.
Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение Путина - это попытка повтора крымского сценария. Глава государства подчеркнул, что Киев не позволит этому произойти.