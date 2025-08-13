Британия призвала лидеров ЕС воздержаться от заявлений о встрече Трампа с Путиным, - Telegraph

По данным источников The Telegraph, такие комментарии, в частности от президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас, могут иметь обратный эффект и заставить Трампа исключить Европу из переговорного процесса.

Встреча Трампа и Путина запланирована на пятницу в Анкоридже, Аляска. Лидеров не будут сопровождать советники, а переговоры пройдут с глазу на глаз.

В Великобритании отмечают, что самый эффективный способ повлиять на президента США - через частные консультации, а не публичные требования.

Официальный представитель премьер-министра подчеркнул, что Британия воздерживается от любых публичных указаний Трампу.

Британские источники отмечают, что "бесполезные постоянные комментарии" со стороны европейских лидеров только раздражают американцев и рискуют ослабить переговорные позиции США.

По словам чиновников, публичное давление может отвлечь Трампа от учета европейской позиции и усложнить достижение договоренностей о прекращении огня в Украине.

Великобритания призывает к сдержанности и дипломатическому влиянию за кулисами, чтобы переговоры оставались конструктивными и не подвергались внешнему давлению.