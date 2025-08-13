Британія закликала лідерів ЄС утриматися від заяв про зустріч Трампа з Путіним, - Telegraph

Британія закликала лідерів ЄС утриматися від коментарів щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними джерел The Telegraph, такі коментарі, зокрема від президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, можуть мати зворотний ефект і змусити Трампа виключити Європу з переговорного процесу.

Зустріч Трампа та Путіна запланована на п’ятницю в Анкориджі, Аляска. Лідерів не супроводжуватимуть радники, а переговори пройдуть віч-на-віч.

У Великій Британії наголошують, що найефективніший спосіб вплинути на президента США - через приватні консультації, а не публічні вимоги.

Офіційний представник прем’єр-міністра наголосив, що Британія утримується від будь-яких публічних вказівок Трампу.

Британські джерела зазначають, що "некорисні постійні коментарі" з боку європейських лідерів лише дратують американців і ризикують послабити переговорні позиції США.

За словами чиновників, публічний тиск може відвернути Трампа від врахування європейської позиції та ускладнити досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні.

Британія закликає до стриманості та дипломатичного впливу за лаштунками, щоб переговори залишалися конструктивними і не піддавалися зовнішньому тиску.