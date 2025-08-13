ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Британія закликала лідерів ЄС утриматися від заяв про зустріч Трампа з Путіним, - Telegraph

Середа 13 серпня 2025 11:20
UA EN RU
Британія закликала лідерів ЄС утриматися від заяв про зустріч Трампа з Путіним, - Telegraph Фото: Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Британія закликала лідерів ЄС утриматися від коментарів щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними джерел The Telegraph, такі коментарі, зокрема від президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, можуть мати зворотний ефект і змусити Трампа виключити Європу з переговорного процесу.

Зустріч Трампа та Путіна запланована на п’ятницю в Анкориджі, Аляска. Лідерів не супроводжуватимуть радники, а переговори пройдуть віч-на-віч.

У Великій Британії наголошують, що найефективніший спосіб вплинути на президента США - через приватні консультації, а не публічні вимоги.

Офіційний представник прем’єр-міністра наголосив, що Британія утримується від будь-яких публічних вказівок Трампу.

Британські джерела зазначають, що "некорисні постійні коментарі" з боку європейських лідерів лише дратують американців і ризикують послабити переговорні позиції США.

За словами чиновників, публічний тиск може відвернути Трампа від врахування європейської позиції та ускладнити досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні.

Британія закликає до стриманості та дипломатичного впливу за лаштунками, щоб переговори залишалися конструктивними і не піддавалися зовнішньому тиску.

Переговори Трампа і Путіна щодо миру в Україні

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Перед цим американський лідер не виключив обміну територіями між державами.

Видання WSJ писало, що на зустрічі Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.

Водночас, лідери країн ЄС та Україна висунули свою пропозицію щодо мирного врегулювання для переговорів американського та російського лідерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Путіна - це спроба повтору кримського сценарію. Глава держави підкреслив, що Київ не дозволить цьому статися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Великобританія Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Повітряні сили відзвітували після нічного обстрілу України: знищено 34 цілі
Повітряні сили відзвітували після нічного обстрілу України: знищено 34 цілі
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія