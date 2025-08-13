ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Британия призвала лидеров ЕС воздержаться от заявлений о встрече Трампа с Путиным, - Telegraph

Среда 13 августа 2025 11:20
UA EN RU
Британия призвала лидеров ЕС воздержаться от заявлений о встрече Трампа с Путиным, - Telegraph Фото: Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Великобритания призвала лидеров ЕС воздержаться от комментариев относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным источников The Telegraph, такие комментарии, в частности от президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас, могут иметь обратный эффект и заставить Трампа исключить Европу из переговорного процесса.

Встреча Трампа и Путина запланирована на пятницу в Анкоридже, Аляска. Лидеров не будут сопровождать советники, а переговоры пройдут с глазу на глаз.

В Великобритании отмечают, что самый эффективный способ повлиять на президента США - через частные консультации, а не публичные требования.

Официальный представитель премьер-министра подчеркнул, что Британия воздерживается от любых публичных указаний Трампу.

Британские источники отмечают, что "бесполезные постоянные комментарии" со стороны европейских лидеров только раздражают американцев и рискуют ослабить переговорные позиции США.

По словам чиновников, публичное давление может отвлечь Трампа от учета европейской позиции и усложнить достижение договоренностей о прекращении огня в Украине.

Великобритания призывает к сдержанности и дипломатическому влиянию за кулисами, чтобы переговоры оставались конструктивными и не подвергались внешнему давлению.

Переговоры Трампа и Путина относительно мира в Украине

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Перед этим американский лидер не исключил обмена территориями между государствами.

Издание WSJ писало, что на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.

В то же время, лидеры стран ЕС и Украины выдвинули свое предложение по мирному урегулированию для переговоров американского и российского лидеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение Путина - это попытка повтора крымского сценария. Глава государства подчеркнул, что Киев не позволит этому произойти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Великобритания Встреча Трампа и Путина
Новости
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия